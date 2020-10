Le notizie del giorno – Il premier Giuseppe Conte ha firmato il DPCM con le nuove misure restrittive anti Coronavirus dopo l’aumento dei casi nelle ultime settimane. Ecco tutti i dettagli dalla conferenza stampa. “Siamo a livelli preoccupanti, l’indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L’elevato numero di persone positive al Covid ha sfiorato ieri le 20mila persone. Questo rende difficoltose le operazioni di tracciamento. L’obiettivo è tenere sotto controllo la curva epidemiologica, solo così riusciremo a gestire la pandemia cioè avere una risposta efficiente da parte del sistema sanitario e scongiurare un secondo lockdown che il Paese non può reggere. Dobbiamo evitare di trovarci nella condizioni di scegliere tra salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive che entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimaranno in vigore fino al 24 novembre”. “Sono ferme tutte le attività sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. L’attività di base potrà svolgersi rispettando il distanziamento”. Previsto lo stop anche all’ingresso dei tifosi allo stadio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Anche Ronaldinho è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore del Milan con un post pubblicato sui social. “Un saluto alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei fans. Ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo: sto bene, non ho alcun sintomo. Un abbraccio a tutti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Daniele Scardina, prima la morte del nonno e poi la rottura con la bella giornalista Diletta Leotta. Il pugile ha partecipato all’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ e prima dell’esibizione ha parlato anche della sua vita privata. “Prima di ‘Ballando’ arrivavo da una caduta, mi è successo qualcosa che mi ha buttato a terra in modo tremendo. Pensavo che dopo il lockdown sarebbe tutto ripartito in maniera normale. Ma la vita mi ha sconvolto: ho perso mio nonno. Per me era famiglia, vita. Mi manca. So che è in un posto migliore. Da quel periodo sto cercando ancora cercando di uscire”. Poi l’addio con Diletta Leotta: “la perdita di mio nonno, la distanza dalla boxe, la lontananza di un amore. Mi è crollato il mondo addosso e faccio fatica a raccontarlo”. In alto la FOTOGALLERY.

Il Grande Fratello Vip rischia la chiusura. Nel mirino è finita la battuta sessista di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello: è stata presentata all’Agcom una richiesta per un’eventuale sanzione che potrebbe portare anche alla sospensione “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Gf Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le foto.