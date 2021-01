Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il calcio è in ansia per le condizioni di Eusebio Sacristán. Il 2020 è finito con una notizia preoccupante che riguarda il mondo del pallone, l’ex calciatore è in coma indotto dopo aver subito un intervento chirurgico: l’ex Barcellona è stato ricoverato d’urgenza nella giornata di ieri presso l’ospedale clinico di Valladolid, si sarebbe verificato un coagulo alla testa ed un trauma cranico in seguito ad una caduta fortuita in casa: è quanto riportano fonti sanitarie ed i media spagnoli. La prognosi è ancora riservata e Sacristán resterà ancora ricoverato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Shock nel mondo del calcio, il nuovo anno si è trasformato in una vera e propria tragedia. Omar Elabdellaoui rischia di diventare cieco a causa dello scoppio di un petardo, le conseguenze potrebbero essere pesantissime. Il calciatore del Galatasaray è stato ricoverato immediatamente in ospedale con pesanti problemi agli occhi, in più ha riportato ferite alle mani. “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita”. In ospedale si sono presentati il presidente del club Abdurrahim Albayrak e l’allenatore Fatih Terim, oltre al capitano Arda Turan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, l’attaccante Osimhen nella bufera

Anche l’attaccante Osimhen è risultato positivo al Coronavirus, il calciatore del Napoli è finito nella bufera per il suo comportamento nel periodo di pandemia. Il calciatore è stato protagonista di una festa in Nigeria, la malattia è stata contratta probabilmente durante il party. L’evento è stato organizzato il giorno prima del suo compleanno, ossia il 28 dicembre. Nel video si vede Osimhen sventolare le banconote, ma soprattutto ballare in modo scatenato senza l’uso della mascherina. In basso il VIDEO che ha scatenato le reazioni.

