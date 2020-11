Le notizie del giorno – In campo è un periodo eccezionale per l’attaccante Salah, l’ex Roma è diventato un vero e proprio punto di forza del Liverpool e può ancora togliersi tantissime soddisfazioni in stagione. Fuori dal rettangolo di gioco deve fare i conti con la positività al Coronavirus, ma a far discutere è soprattutto il motivo del contagio. Il 28enne è asintomatico ma in isolamento. Alcune foto della cerimonia di nozze del suo fratello Nasr, nella città di Nagrig hanno scatenato le reazioni. Salah è stato immortalato mentre partecipa alle danze con la mascherina abbassata sul mento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

L’esperienza con la maglia della Juventus non è stata di certo positiva, è da ricordare probabilmente solo per qualche eccesso fuori dal campo. Stiamo parlando di Nicklas Bendtner, l’attaccante è stato protagonista di alcune confessioni a BBC5. “Non riuscivo a trovare i ragazzi, era tutto un po’ strano, soprattutto perchè era il mio primo giorno. E poi ho trovato dieci o dodici giocatori nei bagni, che prendevano un caffè, chiacchieravano, stavano insieme e fumavano una sigaretta. È stato qualcosa di eccezionale e mi ha fatto pensare che sarebbe stata un’esperienza divertente. Buffon e Pirlo? Sì, c’erano anche loro. Se guardi alla loro carriera e a che gran professionisti sono, è stato un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poneva il problema del fumo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non sembra essere un momento felice per Melissa Satta dal punto di vista sentimentale. Gli ultimi rumors parlano infatti di una possibile nuova rottura con il marito Kevin Prince Boanteg. Negli ultimi mesi la showgirl ed il calciatore del Monza si erano riavvicinati, adesso sarebbe andata in scena una nuova crisi. L'ex Velina ha deciso di scrivere sui social un messaggio criptico, il riferimento potrebbe essere proprio nei confronti dell'ex Milan: "voltati indietro, ma per capire che devi andare avanti…", ha scritto sul profilo Instagram.

Jolanda De Rienzo è una bellissima giornalista sportiva, negli ultimi anni è salita alla ribalta anche grazie alla competenza sul mondo del calcio. E' seguitissima anche sui social, in particolar modo sul profilo Instagram sono tantissimi i fan che nel corso degli anni hanno avuto modo di apprezzare anche l'aspetto fisico. La giornalista mette in grande evidenza le forme, si conferma una delle donne più corteggiate. In particolar modo l'ultimo scatto ha fatto impazzire il web, la maglietta cade giù e mette in mostra il seno prosperoso.

"Ho sempre cercato di fare male a me stessa. Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto". Sono le confessioni di Ambra Angiolini che ha deciso di parlare della sua malattia a Verissimo: la bulimia. La figlia Jolanda Renga è stata importante per la rinascita: "Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra". Adesso al suo fianco c'è Massimiliano Allegri: "lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient'altro che alla mia storia".