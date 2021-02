Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Una condizione molto delicata per le prossime stagioni è quella legata ai diritti tv. E’ corsa a due tra DAZN e Sky, la situazione sembra ormai delineata. La giornata di ieri è stata quasi decisiva, al momento DAZN sembra essere in vantaggio considerando che l’ultima offerta si avvicina ai 973 milioni dell’ultimo contratto, cifra all’altezza anche in relazione ai problemi nati dalla pandemia da Coronavirus. L’offerta di Mediapro è stata giudicata inammissibile e Eurosport non si è presentata. L’offerta di DAZN sembra più alta di quella di Sky, situazione che porterebbe ad un ribaltone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vera e propria odissea al Bayern Monaco. Il club tedesco si prepara per la sfida del Mondiale per club contro l’Al-Ahly, ma ha dovuto fare i conti con una disavventura. Il viaggio verso Doha ha avuto diversi intoppi dal punto di vista burocratico che hanno portato ben 9 ore di ritardo. La squadra non ha ovviamente gradito. In particolar modo il CEO del Bayern Rummenigge ha tuonato: “Ci sentiamo presi in giro dalle autorità responsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Santiago Garcia, attaccante 30enne del Godoy Cruz, club di prima divisione argentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nella sua abitazione dalla polizia, l’argentino soffriva di depressione e aveva deciso di interrompere l’attività agonistica, l’ultima partita risale al 19 dicembre scorso. Secondo quanto ricostruito pare che si sia suicidato sparandosi un colpo di pistola.

La polizia ha infatti trovato vicino al corpo un’arma da fuoco, come riferito dal Clarin. Il calciatore stava per rescindere il suo contratto con il Godoy Cruz, il suo agente aveva ricevuto qualche offerta.

Santiago Damián García Correa è stato un calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante. La prima esperienza è stata con la maglia del Nacional. Poi le avventure con Athl. Paranaense, Kasımpaşa. L’ultima squadra è stata proprio il Godoy Cruz, 61 presenze e 33 gol confermandosi un ottimo goleador. Nove presenze anche con la maglia dell’Uruguay Under 20. In alto le immagini del calciatore.