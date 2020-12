Tantissime le notizie del giorno legate al mondo del calcio. Jesè Rodriguez è finito nel mirino per uno scandalo sessuale e la decisione del Psg è stata veramente dura. Il club parigino ha infatti ufficializzato la rescissione consensuale con il calciatore spagnolo, l’addio è arrivato con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale prevista il 30 giugno 2021. Secondo il legale del club francese il comportamento del calciatore ha portato un grave danno d’immagine. Il Psg ha deciso di rescindere il contratto con Jesè Rodriguez a causa di alcuni scandali che si sono verificati negli ultimi mesi. Prima la bufera per aver partecipato ad un party in pieno lockdown e senza mascherina. Poi è scoppiato uno scandalo sessuale, secondo voci provenienti dalla Spagna il calciatore avrebbe tradito la fidanzata Aura Ruiz con Rocio Amar, ex concorrente di diversi reality. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Nuovi importanti dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona, si complica la posizione dei medici: Leopoldo Luque e Agustina Cosachov sono gli indagati dopo il decesso del calciatore più forte di tutti i tempi. Si sta provando a fare luce su una situazione che ancora ha poco di certo, in particolar modo dubbi sugli ultimi giorni di vita dell’ex Pibe de Oro. Il medico personale e la psichiatra dovrebbero finire presto a processo per il reato di ‘omicidio colposo’. Secondo quanto emerso “il paziente non era monitorato, non era sottoposto a continuo controllo medico come le sue condizioni avrebbero richiesto e non assumeva alcun farmaco per le sue patologie cardiache”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, l’Italia si candida ad essere una potenziale protagonista. Il rendimento della squadra di Roberto Mancini è stato fino al momento molto importante, il Ct è arrivato tra lo scetticismo ma si è confermato un grandissimo allenatore. E’ riuscito a portare entusiasmo dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia, adesso sta preparando il prossimo Europeo con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. L’Italia si giocherà la qualificazione con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ana Quiles Boix è diventata molto famosa anche in Italia, negli ultimi mesi ha infatti partecipato ad alcune trasmissioni nel nostro paese ed è stata capace di farsi apprezzare. Su Instagram continua ad aggiornare tutti i fan con scatti che non sono passati inosservati, la giornalista pubblica foto sia sulla vita privata che su quella professionale. Si è occupata anche della questione Suarez, il calciatore e la Juventus sono finiti nella bufera per lo scandalo passaporto. In alto la GALLERY con tutte le immagini.

Diletta Leotta si prepara per le feste natalizie e lo scatto pubblicato sul profilo Instagram non è passato di certo inosservato. La giornalista ha presentato l’albero di Natale, ovviamente bellissimo. Ma l’attenzione dei fan è stata attirata da un altro particolare: la scollatura mette in mostra il Lato A, il completino in rosso è veramente super sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.