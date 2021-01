Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Si sta lavorando al futuro del Papu Gomez, è stata avviata una trattativa con l’Inter con l’obiettivo di raggiungere un accordo. La situazione economica del club, dopo la pandemia da Coronavirus, non permette di effettuare un grosso investimento, ma con un leggero sconto rispetto alla richiesta dell’Atalanta (10 milioni di euro), l’accordo è possibile. Adesso l’ultimo episodio della vicenda. L’Atalanta ha deciso di utilizzare ancora di più il pugno duro, l’argentino è stato isolato completamente dal resto della squadra. Gomez continua ad allenarsi da solo, addirittura in orari diversi rispetto alla squadra e senza condividere con i compagni lo spogliatoio e la sala comune. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, la smentita dell’Inter

Nelle ultime ore sono circolate voci su una possibile cessione dell’Inter, con Zhang che avrebbe pensato di lasciare il club. L’Inter ha deciso di uscire allo scoperto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un addio a sorpresa, non solo al campionato di Serie A ma addirittura al calcio giocato. Stiamo parlando di Emmanuel Badu, il calciatore ha rescisso il contratto con l’Hellas Verona, nel complesso le ultime stagioni della carriera non sono state positive. Notizia ancora più clamorosa è quella dell’addio al calcio giocato, ma l’obiettivo è rimanere nel mondo del pallone. In un’intervista a Joy Sports Link ha svelato: “Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è certamente un’opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l’Udinese in Africa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Prima notte di fuoco tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è quanto riporta ‘Il Messaggero’. E’ scoppiata la passione tra l’ex Velino e l’influencer italo-persiana. L’episodio sarebbe successo nel cucurio, dopo aver perso la sfida di Capodanno Pierpaolo e Giulia sono stati ‘costretti’ a rimanere insieme in una stanza. La regia è stata costretta a staccare l’inquadratura: movimenti sotto le lenzuola e carezze infuocate. Petrelli si è lasciato andare dopo la delusione con Elisabetta Gregoraci, mentre per Giulia Salemi sarebbe la seconda relazione dopo quella con Francesco Monte. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Giulia Salemi.