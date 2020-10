Le notizie del giorno – Un calvario interminabile, adesso ha finalmente rivisto la luce. E’ la storia di Elton Kabangu, il giocatore del Willem II, squadra olandese attualmente undicesima in classifica. Il calciatore è tornato ieri ad allenarsi dopo tre mesi veramente difficili, dal 22 luglio quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Le condizioni dell’attaccante sono peggiorate con il passare del tempo, fino al ricovero in terapia intensiva. Nelle ultime ore ha rimesso gli scarpini ed è tornato in campo con i compagni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brutte notizie per la Juventus in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. Cristiano Ronaldo si è sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato positivo, il portoghese non potrà scendere in campo per la partita di domani. Pirlo sembra intenzionato a schierare la coppia Dybala-Morata in attacco. (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

“Il presidente Josep Maria Bartomeu, insieme ai consiglieri del Barcellona, ha rassegnato le dimissioni alla vigilia del match di Champions League con la Juventus”. E’ quanto riporta El Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino alle situazioni di casa blaugrana. Secondo le ultime indiscrezioni il presidente Bartomeu avrebbe deciso di lasciare la carica dopo il rifiuto della Generalitat di spostare il referendum sul voto presentato nei suoi confronti. Era presidente dal 2014, nel 2015 era riuscito a conquistare il Triplete. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calciatore dell’Atalanta Josip Ilicic ha attraversato un momento veramente difficile, successivo all’inizio della pandemia da Coronavirus. Lo sloveno non è poi sceso in campo per tutta la stagione a causa di una forma di depressione, è tornato all’attività agonistica solo da poche partite. Il compagno Papu Gomez ha spiegato nel dettaglio i problemi di Ilicic. L’argentino ha fatto chiarezza parlando ai microfoni di TyC Sports: “Ilicic ha avuto il Coronavirus ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo. Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calciatore della Lazio Correa è stato vittima di un furto in casa proprio mentre l’attaccante era impegnato a giocare la gara di campionato contro il Bologna. Desire Cordero, fidanzata del “Tucu”, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post molto duro contro gli autori del gesto. “Per quanto riguarda la rapina che abbiamo subito sabato nella nostra casa. Figli di p*****a, potete prendere tutti i soldi del mondo ma non la nostra felicità. Marci dentro, vi auguro tanto amore: quello che vi manca, bastardi”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrano tornati insieme. Una mezza conferma è arrivata dalla foto pubblicate dalla rivista ‘CHI’. Nel numero in edicola domani verranno pubblicate nuove foto, è andato in scena il ricongiungimento proprio in concomitanza con le parole d’amore del pugile nei confronti della giornalista. Secondo quanto riportato poi dalla pagina Instagram “Very Inutil people”, i due avrebbero trascorso insieme la domenica in Abruzzo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.