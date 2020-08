Notizie del giorno – Suicidio allo stadio, il web si scatena con David Silva, Ligue 1 a rischio [FOTO]

Le notizie del giorno più importanti di ieri, martedì 18 agosto.

SUICIDIO ALLO STADIO – Un risveglio shock a Reggio Calabria. Un uomo, 45 anni, si è tolto la vita all'interno dello stadio Granillo, impianto che ospita le gare interne della Reggina. Si è impiccato alla traversa della porta della Curva Sud, settore del tifo più caldo del club amaranto. L'uomo aveva già tentato il suicidio in altre occasioni e soffriva di instabilità caratteriali per via di alcuni problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, la Polizia, la Polizia Scientifica e la Polizia Locale. Da chiarire, attraverso le telecamere di videosorveglianza, come l'uomo sia stato capace di introdursi all'interno dell'impianto.

IL WEB SI SCATENA CON DAVID SILVA – Ha assunto tutti i caratteri di una notizia bomba con relativi strascichi. Stiamo parlando della vicenda David Silva, che dopo aver detto trattato a lungo con la Lazio ha scelto a sorpresa la destinazione Real Sociedad, con l'annuncio ufficiale arrivato ieri in serata. Decisione, questa, che non è andata giù in primis alla dirigenza biancoceleste, con la nota breve ma chiara ed eloquente del ds Igli Tare. Potevano mancare le reazioni social? Ovviamente no. Tanta ironia da parte dei tifosi rivali sul web e tantissimi i meme riguardanti l'argomento. Da un Lotito dormiente alla presentazione inventata. Abbiamo raccolto tutte le reazioni più simpatiche e divertenti, le riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.

LIGUE 1 A RISCHIO – Si sarebbe dovuta giocare venerdì alle 19, ma la prima partita della Ligue 1 2020/2021 è stata rinviata. La notizia della positività di quattro calciatori del Marsiglia ha costretto la federazione a posticipare il match. A darne notizia è 'RMC-Sport'. Il regolamento prevede il rinvio della gara in caso di quattro o più giocatori individuati dai tamponi. E dunque Marsiglia-St-Etienne non si giocherà. Non solo Marsiglia, però. Ci sono anche due casi sospetti al Nimes. Come riportato dal club su Twitter ci sarebbero "due nuovi casi sospetti di Covid-19. Sono state applicate tutte le misure possibili, i dipendenti interessati sono stati posti in isolamento in attesa di nuovi esami. Il club ha deciso come misura di sicurezza di annullare il suo viaggio a Digione. Annullato l'incontro amichevole previsto per domani con la DFCO".