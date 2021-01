Notizie del giorno, svaligiata la casa di McKennie. Fuoco al centro sportivo, Allegri torna in corsa

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Una disavventura per il centrocampista della Juventus McKennie. La casa è stata svaligiata mentre l’americano assisteva dalla panchina alla vittoria dei compagni nella partita di Coppa Italia contro la Spal, il calciatore è entrato nei minuti finali della partita. I ladri si sono introdotti in villa da una finestra del bagno. Non è stata ancora fatta una stima del bottino, ma sono stati portati via scarpe, abiti firmati e altri oggetti preziosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il nome di Massimiliano Allegri sta circolando con insistenza come possibile sostituto di Fonseca sulla panchina della Roma. La posizione del portoghese non è tranquilla ed i prossimi match saranno sicuramente decisivi per evitare l’esonero. L’ex Juve rappresenta una soluzione, così come Sarri e Spalletti. Secondo quanto riporta ‘Sport’ il Real Madrid del presidente Florentino Perez starebbe pensando al tecnico italiano come possibile erede di Zinedine Zidane, il ribaltone sarebbe stato programmato per la prossima stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di paura al centro sportivo del Marsiglia per l’irruzione dei tifosi. Nel dettaglio i supporter hanno prima lanciato fumogeni e successivamente scaraventato alcune transenne contro il cancello d’ingresso. Addirittura è stato picchiato un calciatore come rivelato da Radio Montecarlo. La Polizia ha fermato 25 persone che sono state successivamente identificate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Erjona Sulejmani è sempre più scatenata e pubblica foto veramente da impazzire. Su Instagram è molto seguita, nel dettaglio sono più di 290 mila i follower che hanno modo di apprezzare la forma fisica della modella. In particolar modo gli ultimi scatti hanno lasciato il segno, la maglietta di Erjona è cortissima e non riesce a contenere il seno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.