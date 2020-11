Le notizie del giorno – Terremoto in Serie A, dettagli clamorosi su Maradona e il gesto di Tevez

Le notizie del giorno – Emergono giorno dopo giorno nuovi particolari sulla morte di Diego Armando Maradona. In particolar modo il quotidiano ‘El Dia’ ha pubblicato sui profili social la telefonata al 911 del medico personale Leopoldo Luque per avvertire del malore dell’ex Pibe de Oro. Si nota subito un aspetto molto strano: il nome del Pibe de Oro non viene mai fatto, probabilmente per evitare la fuga di notizie. La chiamata è arrivata alle 12.16.

La trascrizione completa della conversazione:

Ciao, puoi mandare un’ambulanza urgente nel quartiere di San Andrés?

Dove?

Tigre

Indirizzo?

È un quartiere, San Andrés. “Calle Italia”. È un quartiere chiuso

Quale parte del quartiere?

Nel lotto 45, lascia che entrino e chiedano

Cosa è successo?

C’è una persona che, da quanto mi dicono, è in arresto cardiorespiratorio. Il medico lo sta assistendo

È un uomo o una donna?

Un uomo

Sai più o meno l’età?

60, nello specifico

Il tuo nome e cognome?

Leopoldo Luque

Riferisco subito, ok?

Perfetto, ciao

Emerge l’ennesimo retroscena inquietante sulla situazione, rivelato da Mariano Israelit, vecchio amico del Pibe: “se eravamo a tavola con la soda, appariva questo Charly, il marito della sorella di Rocio Oliva, e portava la birra. E io chiedevo se era necessario, perché se mettevi la birra lui la beveva. Senza chiedere niente, lui portava via la bottiglia vuota e ne portava una nuova. Dopo la terza, Diego già balbettava. Lo portavano a letto, gli spegnevano il cellulare e quando arrivavano Dalma e Gianinna, dicevano che lui dormiva”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati giorni veramente difficili per l’ex Juventus Carlitos Tevez. La foto del bacio tra l’Apache e l’ex Pibe de Oro aveva fatto il giro, a conferma del rapporto di grande stima da parte di entrambi. Il calciatore argentino non sarà domani in campo, nella partita contro il Newell’s in campionato. Il motivo? Il dolore è troppo grande per pensare in questo momento al calcio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’epidemia ha accentuato una condizione economica già precaria per molte squadre del campionato di Serie A, adesso potrebbe diventare tutto insostenibile. Il settore è in crisi e si stanno riscontrando delle difficoltà nel pagamento degli stipendi. Sono ben 5 le società che ancora non hanno versato un solo stipendio a calciatori e staff tecnico. Si tratta di Napoli, Lazio, Benevento con Genoa e Sampdoria che avrebbero sistemato la situazione.

Entro il il 1° dicembre dovranno versare le ultime tre mensilità, in caso contrario scatterebbe la penalizzazione in classifica che rischierebbe di compromettere il percorso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il tempo passa, ma Alessia Marcuzzi è sempre più bella. E’ una delle presentatrici italiane più conosciute, nel corso degli anni si è dimostrata anche preparata e svolge il suo lavoro nel miglior modo possibile. Per molto tempo ha rappresentato un’icona sexy, il suo calendario è diventato famoso ed apprezzato dagli uomini. Si conferma molto attiva sui profili social, in particolar modo ha pubblicato uno scatto super sexy con un completino arancione, lo scatto ha lasciato il segno nelle preferenze degli utenti. Il alto la FOTOGALLERY con le immagini.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più uno spettacolo. Il calciatore della Juventus è tornato su altissimi livelli, sta trascinando i bianconeri in campionato ed in Champions League. E’ ancora incerto il futuro, ma al momento pensa a raggiungere il miglior risultato possibile. La modella si conferma in grandissima forma, Georgina Rodriguez ha pubblicato uno scatto che ha infiammato il mondo del web. La FOTO in intimo ha raggiunto altissimi numeri tra like e commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini.