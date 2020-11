Le notizie del giorno – Terremoto in Serie A (con possibili ribaltoni), Napoli furioso e Roma beffata

Le notizie del giorno – Diego Armando Maradona potrebbe presto lasciare la Clinica Olivos, l’ex Pibe de Oro è ricoverato in seguito ad un’operazione al cervello. L’ex calciatore non vede l’ora di uscire e tornare alla vita normale. Sulle condizioni di Maradona si è soffermato al solito il suo medico di fiducia Leopoldo Luque: “sta molto bene, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo. Ha una tremenda voglia di andarsene ed è probabile che venga accontentato nei prossimi giorni”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci. La classifica è cortissima con una situazione che è sempre più incerta, ma la preoccupazione maggiore è quella che riguarda la condizione dal punto di vista economico. Il Coronavirus rischia di dare il colpo di grazia ad alcuni club, già in grossa crisi. Adesso il calcio italiano si trova sempre di più sull’orlo del baratro. I club hanno poco tempo per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso per evitare penalizzazioni in classifica, ma le casse sono praticamente vuote. Il calcio si aspetta un intervento del Governo e secondo quanto riporta ‘Repubblica’ ben 15 club su 20 avrebbero problemi a rispettare le scadenze. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano a circolare voci su Cristiano Ronaldo, il futuro del portoghese potrebbe essere lontano dalla Juventus già dalla prossima stagione, a causa dei problemi economici nel mondo del calcio. Il direttore sportivo Leonardo in un’intervista rilasciata al canale ufficiale ha parlato di Tuchel e di… CR7. Su Ronaldo: “è normale che venga accostato a noi perché il Psg fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano brutte notizie in casa Roma. Il club giallorosso è reduce da un ottimo momento di forma che ha permesso alla squadra di Fonseca di recuperare posti in classifica, può lottare per le posizioni altissime della classifica. I giallorossi non potranno contare su un punto in più, quello della partita d’esordio contro l’Hellas Verona. La Roma ha schierato Diawara e non avrebbe potuto farlo, la decisione del giudice sportivo è stata quella di infliggere il 3-0 a tavolino. E’ stato presentato ricorso alla Corte d’appello della Figc che ha confermato la decisione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

E’ arrivata la sentenza della Corte d’Appello sportiva che ha respinto il ricorso presentato dal Napoli contro la sconfitta a tavolino contro la Juventus con il risultato di 3-0 ed il punto di penalizzazione inflitto alla squadra di Gennaro Gattuso. Gli azzurri erano rimasti bloccati dalla Asl in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas al Coronavirus e hanno così deciso di non partire per Torino. Si tratta di una tegola per il Napoli che rimane così fermo a 14 punti in classifica, un punto in più proprio della Juventus che può respirare un pò anche grazie a questo successo a tavolino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ormai non è più una novità. Wanda Nara manda in tilt i social con scatti veramente mozzafiato. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi sta attraversando un momento veramente magico, discorso un pò diverso per il calciatore argentino che non sta entusiasmando in stagione. La showgirl è sempre più seguita sui social ed è molto apprezzata dai fan. In particolar modo mette in evidenza le forme, il lato A rappresenta sicuramente il punto di forza. L’ultimo scatto è stato da infarto, Wanda Nara si è fotografata in bagno senza reggiseno, il risultato è da stropicciarsi gli occhi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Wanda Nara.

Melita Toniolo è uno dei personaggi più seguiti del mondo social. E’ salita alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello, è stato il trampolino di lancio verso altri obiettivi. Poi è stata brava a confermarsi, ha partecipato a diversi programmi ed è salita alla ribalta anche per un sexy calendario. Le forme della showgirl non sono mai passate inosservate, in particolar modo in evidenza il lato A: “è una quarta naturale”, aveva detto Melita in un’intervista di qualche anno fa. Adesso, a distanza di tempo, si conferma sempre più bella, come dimostrano le immagini nella FOTOGALLERY in alto.