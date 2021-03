Le notizie del giorno, tifosi del Milan preoccupati. ‘Sgarbo’ di Icardi e positivo alla Juventus

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. I tifosi del Milan sono molto preoccupati dal rendimento in campionato della squadra, nelle ultime 4 partite ha conquistato appena 4 punti frutto di due sconfitte, una vittoria ed un pareggio, lo scudetto è sempre più lontano ed anche la qualificazione in Champions League può diventare a rischio. Il successo della Roma contro la Fiorentina ha complicato i piani del Milan, il distacco dal quinto posto è di appena 6 punti, i rossoneri avranno bisogno di un cambio di passo a partire dalla trasferta insidiosa contro il Verona. I supporter rossoneri hanno manifestato tante perplessità dopo le ultime partite: “sarà dura arrivare quarti”, ha scritto un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.

Il Torino dovrà scendere in campo nella prossima partita del campionato di Serie A, ma rischia di farlo con una squadra pienamente rimaneggiata. La compagine di Davide Nicola sarà chiamata dalla sfida contro il Crotone, un vero e proprio scontro per la salvezza. Il Torino deve fare i conti con 10 positività al Coronavirus, di cui ben 8 sono calciatori. Il tecnico granata sta così prendendo in considerando 6 calciatori della Primavera che ‘rischiano’ di essere lanciati subito in campo: Raffaele Spina, Gianmarco Todisco, Jean Freddi Greco, Altin Kryeziu, Krysztofer Horvath e Christian Celesia. Successivamente potrebbero aggiungersi anche Erick Ferigra e Matteo Procopio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mauro Icardi è un calciatore di altissimo livello, ancora in grado di fare la differenza. E’ un classe 1993, quindi relativamente giovane e che può ancora togliersi tante soddisfazioni in carriera, può essere protagonista almeno per altri cinque anni. Il contratto dell’argentino scade nel 2024 ed il Psg ha comunque intenzione di monetizzare. Il calciatore ‘flirta’ con il Milan e pensa all’ennesimo ‘sgarbo’ nei confronti dell’Inter dopo le punzecchiature degli ultimi mesi. Icardi può essere il calciatore in grado di portare al salto di qualità, Ibrahimovic è sicuramente un calciatore fondamentale ma la condizione fisica non è più al massimo come dimostrano gli infortuni in stagione. L’argentino può esprimersi al meglio con il gioco di Stefano Pioli, il Milan potrebbe mettere sul piatto 50 milioni di euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Bentancur è risultato positivo al Coronavirus. La conferma è arrivata direttamente dalla Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).