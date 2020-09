Notizie del giorno – Tre positivi al PSG, squadra non paga gli stipendi, il web deride Karsdorp [FOTO]

Notizie del giorno – “Tre giocatori del Paris Saint-Germain vengono confermati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni”. E’ quanto scrive il club francese in una brevissima nota sul proprio sito ufficiale. Come specifica l’Equipe, si tratterebbe di Neymar, Di Maria e Paredes, tutti e tre tornati da una vacanza ad Ibiza.

Il terzino olandese Karsdorp è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta, che ha deciso così di rimpiazzare il partente Castagne in direzione Leicester. Per il calciatore è la seconda avventura italiana, dopo quella poco fortunata alla Roma. A contraddistinguere l’esperienza nella capitale sono stati, infatti, i numerosi infortuni che ne hanno frenato crescita e utilizzo. Ma sul web sono pronti a scommettere: all’Atalanta diventerà un crack. Gli utenti social ironizzano (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTI I MESSAGGI)

I giocatori dello Jiangsu Suning furiosi contro la società cinese per via degli stipendi non pagati. I calciatori avrebbero smesso di allenarsi per protestare contro le mancate retribuzioni da parte della proprietà. Tuttavia, la situazione sarebbe rientrata piuttosto rapidamente, con gli stessi calciatori che avrebbero poi accettato di allenarsi dopo aver ricevuto il pagamento degli ingaggi arretrati. Il club di Suning (proprietaria anche dell’Inter), però, ha voluto smentire queste voci, definendole infondate: “Tutte le accuse sul nostro club sono rumors. Dopo aver ottenuto una grande vittoria all’ultimo turno, la squadra ha condotto un allenamento di recupero sotto la guida del proprio allenatore questo pomeriggio per prepararsi alla partita imminente”.