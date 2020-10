Le notizie del giorno – Tutti contro Cristiano Ronaldo e le voci di gossip sull’ex moglie di Dzemaili

Le notizie del giorno – Le parole di Cristiano Ronaldo sul Coronavirus: “il tampone è una cazzata”, hanno scatenato un vero e proprio caos. Prima il commento ironico di Burioni, poi la dura risposta di Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. “Segno di superficialità e di mancanza di rispetto per gli altri – le parole a Rainews 24 – molti si ammalano per comportamenti sbagliati degli altri e le sue affermazioni sono una mancanza di rispetto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Poi è stato il turno di Massimo Galli, direttore malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. "Giovane, forte e ricco: può anche non crederci al virus, sarebbe da riderci se non fosse drammatica la situazione – commenta ai microfoni di Radio Punto Nuovo -. Queste persone che hanno tutto questo seguito non dovrebbero creare ulteriore caos".

Erjona Sulejmani è l'ex moglie del centrocampista Dzemaili, il matrimonio è naufragato e la coppia ha deciso di separarsi. "Non rifiuterei l'invito di Ronaldo. Per me è il calciatore più attraente del mondo. Se mi avesse chiamato per sbaglio, non avrei potuto resistere". Sono queste le dichiarazioni riportate da Panorama Plus che hanno fatto infuriare la modella. La smentita con un post su Instagram. "Un vero professionista dovrebbe essere informato prima di scrivere cose così forti e false. Prima di calunniare, una persona deve mettersi la mano sulla sua coscienza. Non puoi usare le persone e la loro vita privata per ottenere più Mi piace o visualizzazioni sui social network. Di fronte a te hai una Donna, una Madre…".

"É così che voglio affrontare l'ennesimo ostacolo: con il sorriso, con positività, fin troppa. In seguito ai tamponi effettuati ieri sono risultata positiva al Covid19. Sono fortunata perché sto bene, non ho alcun sintomo. Siamo in isolamento domiciliare finché i nuovi tamponi non risulteranno negativi. 10 giorni che sembreranno non passare mai ma dai quali in realtà so che potrò trarre il massimo. Continuerò a lavorare sodo, ad impegnarmi e ottimizzare questo tempo per ritarare obiettivi e focalizzarmi su dettagli. Aspetti fisici, mentali, alimentari, accademici, ci sarà tanto su cui allenarmi. Farò tutto ciò che bisogna fare per sfruttare questo periodo e affrontare di petto un'ulteriore prova. Avanti tutta! Un abbraccio… virtuale". E' il messaggio scritto da Eleonora Goldoni.