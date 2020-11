Le notizie del giorno – Anche il presidente del Torino Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus. Il numero uno del club granata è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e per iniziare la cura. Cairo si trova presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano. Pubblicato un bollettino sulle sue condizioni di salute. “Urbano Cairo sta effettuando gli accertamenti del caso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La giornata del campionato di Serie B ha regalato tantissime emozioni, non sono mancati i risultati sorprendenti. La partita tra Venezia e Empoli è stata rinviata al 70′ minuto sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa. Il motivo della sospensione è stata la fitta nebbia, la decisione dell’arbitro è stata inevitabile. Venezia-Empoli prosegue domani, domenica 1 novembre, alle 14. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Anche la giornalista Giorgia Rossi è risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice di Pressing ha comunicato la notizia tramite un post pubblicato sui social: “Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me.. positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio”. Giorgia Rossi non potrà prendere parte alla trasmissione, adesso dovrà pensare a guarire dal Covid-19. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez continua ad infiammare il web. L’argentina ha attraversato un momento veramente difficile con l’iniziale rottura con il fidanzato Ignazio Moser, adesso la coppia è tornata insieme come dimostrano alcune foto pubblicate sul profilo Instagram. E’ una relazione molto chiacchierata, le riviste di gossip sono sempre pronte e non rinunciano mai a fotografarli. Ma l’ultimo scatto è stato pubblicato proprio da Cecilia, la showgirl e Ignazio sono immersi nella neve. C’è un piccolo particolare: sono completamente nudi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

E’ la giornata di Halloween ed anche i personaggi legati al mondo dello spettacolo hanno deciso di travestirsi. Ovviamente non poteva mancare il selfie di Wanda Nara, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi è sempre più in grandissima forma. Il calciatore è impegnato con la maglia del Psg, l’agente dell’attaccante si mette in mostra sui social. Nella serata dei mostri anche l’argentina si è vestita da ‘paura’ ma in senso sicuramente positivo. L’abito da catwoman è da impazzire e mette in mostra il lato A, considerato il punto di forza di Wanda Nara. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.