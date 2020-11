Le notizie del giorno – Si è verificato un clamoroso caso nel mondo del calcio ed in occasione delle amichevoli delle Nazionali. Sono emerse pesanti ombre sulla partita Turchia-Croazia terminata sul punteggio di 3-3. La Federcalcio croata ha confermato la positività al Coronavirus del difensore Domagoj Vida. La comunicazione è però arrivata solo all’intervallo, quando il calciatore aveva già disputato 45 minuti a contatto con compagni ed avversari. Sul web stanno circolando anche della immagini in cui si vede Vida abbracciare compagni e rivali. “Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test regolare per la partita con la Turchia di lunedì, mercoledì mattina è stato condotto un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test ufficiali dopo la mezzanotte ora locale ed ha mostrato che il membro della squadra nazionale Domagoj Vida è risultato positivo al Covid-19. Il servizio medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni al termine dell’intervallo contro la Turchia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Barcellona deve fare i conti con una stagione veramente difficile. I blaugrana non stanno di certo entusiasmando e hanno confermato il momento di crisi iniziato dalla scorsa stagione e continuato con i problemi dal punto di vista dirigenziale. Il rapporto tra Antoine Griezmann e Lionel Messi è ormai ai minimi storici, tra i due c’è insofferenza dimostrata anche dalla mancata intesa in campo. A rivelare gli ultimi dettagli France Football. “Antoine è arrivato in un club in grandi difficoltà dove Messi ha voce in capitolo su tutto. È allo stesso tempo imperatore e monarca e non ha gradito l’arrivo di Griezmann. Al Barcellona regna il terrore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paulo Dybala non sta bene dal punto di vista fisico. Per questo motivo il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le prossime partite. “Dybala è un ragazzo che apprezziamo tantissimo, la sua assenza è pesante per noi. Ci manca perché abbiamo bisogno di lui in campo come negli allenamenti. Purtroppo Paulo non sta bene, devo dire che ci ha devastato l’anima vederlo nelle condizioni in cui era”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paola Saulino si conferma senza freni. E’ diventata famosa nel mondo social grazie a video ad alto tasso erotico, adesso continua ad infiammare il web. “Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso”. E’ quanto dichiarato in un’intervista a la Radiazza di Gianni Simioli, su Radio Marte. “Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su. Più dura il lockdown, più la cifra sale. Cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su YouTube. Oppure impiegare questo tempo per leggere e imparare”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Incidente sexy per Michelle Hunziker durante la diretta di All Together Now. La svizzera si stava esibendo in compagnia di Rita Pavone e Anna Tatangelo sulle note di "Let's get loud" quando a un certo punto il vestito bianco e nero si è strappato lasciandola praticamente seminuda. L'ex di Gigi D'Alessio ha provato ad abbracciarla per limitare i danni, Michelle ha risposto in modo ironico:: "Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire…". Dopo la pubblicità la conduttrice si è ripresentata con un altro vestito. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.