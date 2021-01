Mario Balotelli ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza, ma nel frattempo continuano a circolare voci su un presunto flirt con Nicole Mazzocato. Esordio con il botto per l’ex Milan che è andato subito in gol, poi è stato costretto al forfait a causa di un infortunio. Adesso sta lavorando per tornare subito in campo con l’obiettivo di portare la squadra in Serie A, il distacco può permettere alla società del presidente Berlusconi e di Galliani di ottenere il salto di categoria ed il contributo di Balotelli sarà fondamentale.

Nicole Mazzocato, la voce sulla presunta fidanzata di Balotelli

L’attaccante è sempre in primo piano sulle copertine di gossip, si parla di un flirt con Nicole Mazzocato: si tratta di una celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Oggi è una modella, web influencer con il sogno di diventare un’attrice famosa. Il web si è scatenato, Nicole ha pubblicato una Stories in cui appare un muro che sembra proprio quello di casa Balotelli. Ovviamente è solo un indizio, ma le voci sono iniziate a circolare. Su Instagram è seguitissima, sono 1,4 milioni i follower. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.