La carriera di Nicolò Zaniolo è stata fino al momento sfortunata, ma la vita amorosa regala grosse soddisfazioni, è iniziata infatti la relazione con una nuova ragazza. Il calciatore della Roma si è confermato negli ultimi mesi come uno dei migliori talenti del calcio italiano, le doti fisiche e tecniche sono veramente incredibili. Ma la sfortuna ha deciso di accanirsi con Zaniolo che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con due infortuni gravissimi. Attualmente è ancora fuori dal campo e continua la riabilitazione con l’obiettivo di accorciare i tempi di recupero.

Madalina Ghenea, la nuova fidanzata di Zaniolo

Madalina Ghenea è la nuova fidanzata di Zaniolo. Si tratta di una modella e attrice rumena di 33 anni. E’ molto conosciuta nel mondo dello spettacolo grazie a spot pubblicitari e videoclip musicali. E’ stata protagonista anche nel film ‘I soliti idioti – Il film’ e ‘Youth –, La giovinezza’ di Paolo Sorrentino. Nel 2016 è stata sul palco di Sanremo con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. La relazione non è ancora ufficiale, ma i ‘movimenti’ sui social tra like e commenti fanno pensare ad un rapporto veramente speciale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.