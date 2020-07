“La nuova maglia dell’Inter fa cagare come le prestazioni del danese”, le reazioni sulla divisa dei nerazzurri

Attraverso un video pubblicato sui social, l’Inter ha lanciato la maglia per la prossima stagione: trovano così conferma le indiscrezioni delle scorse settimane. La divisa si ispira agli elementi chiave della cultura e dei valori della città di Milano. Prendendo ispirazione dal movimento artistico degli anni ’80, la nuova divisa Home dell’Inter celebra la città di Milano attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta. Il design della maglia riprende forme e colori caratteristici dello stile tribal-pop e reinterpreta le iconiche righe nerazzurre con onde e zig-zag. Sviluppandosi dalla parte superiore a quella inferiore della maglia, le spesse righe a zig-zag nerazzurre riprendono anche il Biscione, storico simbolo del club. La nuova maglia girocollo dell’Inter è caratterizzata da bande nere sui fianchi, con il logo del club e lo swoosh bianco posizionati sul petto. Pantaloncini neri e calze blu completano il kit, mentre la parola “Inter” è inserita sulle calze e all’interno della maglia. Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte del social: “La nuova maglia dell’Inter fa cagare come le prestazioni del danese”, scrive un utente ed il riferimento è alle ultime partite di Eriksen. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.