Nuova maglia Juventus, la divisa per il 2020-21: più bianco e righe verticali nere [FOTO]

NUOVA MAGLIA JUVENTUS – La Juventus ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione, con l’obiettivo di raccogliere altri risultati importanti in campionato e Champions League. E’ stata presentata da Adidas la nuova divisa. Il colore oro, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L’eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica.

L’innovazione, infine, con l’ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo. Tutto questo in un’unica maglia, ma non basta. C’è un altro valore che emerge prepotente sulla nuova divisa: il successo. E a rappresentarlo, c’è lo scudetto tricolore ancora una volta. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini delle nuove maglie della Juventus.