Il nuovo amore di Chiara Nasti è un calciatore: “hai sconvolto la mia vita”, futuro in Italia per il tedesco

Chiara Nasti è diventata molto famosa e sui social è seguitissima. L’influencer può contare 1,7 milioni di followers su Instagram e ha postato alcuni scatti di una vacanza a Mykonos che hanno scatenato la reazione da parte dei fan. E’ stata pizzicata in compagnia di Niklas Dorsch, centrocampista classe ’98 dell’Heidenehim, squadra che si è classificata al terzo posto in Zweite Bundesliga e poi sconfitta nello spareggio contro il Werder Brema. Si tratta di un calciatore di ottima prospettiva e protagonista di una stagione ottima. Potrebbe arrivare anche nel campionato italiano, diverse squadre del torneo cadetto hanno messo il calciatore nel mirino. Dorsch ha fatto perdere la testa a Chiara Nasti: “Hai sconvolto la mia vita”, ha scritto sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.