Jolanda De Rienzo infiamma il nuovo anno. Il 2020 è ormai alle spalle, sono state tante le delusioni a causa di una pandemia che ha cambiato la vita di tutte le persone del mondo. Tutti adesso sperano in un anno migliore, ricco di gioie, emozioni e amore. Una passione rosso fuoco proprio come il vestito indossato dalla sexy giornalista sportiva che surriscalda il profilo Instagram. Il campionato di Serie A si è fermato per le vacanze, nel prossimo weekend si tornerà in campo.

Le foto sexy di Jolanda De Rienzo

E’ pronta anche la sexy Jolanda De Rienzo, la giornalista surriscalda il mondo del web proprio nelle prime ore del 2021. Il volto sportivo ha pubblicato una serie di scatti super sexy, il vestito rosso mette in mostra le forme e la scollatura è veramente da capogiro. I fan hanno apprezzato moltissimo, le foto hanno raggiunto un numero altissimo di like e commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini.