Nuovo San Siro, svelate altre immagini del progetto: la FOTOGALLERY

Spuntano nuove immagini del progetto che Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano in merito al nuovo San Siro. I nuovi progetti, sviluppati dagli studi di architettura Populous e Manica/Sportium, prevedono un nuovo stadio, moderno e con i più elevati standard, e il mantenimento di elementi dell’attuale impianto “Giuseppe Meazza” nel contesto di un nuovo distretto dedicato al retail, allo sport e all’intrattenimento fruibile 365 giorni all’anno, con aree verdi per 106.000 mq (ovvero quasi il doppio rispetto agli attuali 56.000 mq). In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.