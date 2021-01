Majooh Barbeito è la fidanzata di Lucas Ocampos, la vita privata va a gonfie vele come confermano le foto e le Stories pubblicate sui profili Instagram. L’argentino gioca nel Siviglia e nel corso degli anni è diventato molto bravo, è cresciuto dal punto di vista tecnico e tattica. I margini di miglioramento sono interessanti, può diventare un calciatore di altissimo livello.

Ocampos e la fidanzata Majooh Barbeito

Lucas Ocampos e Majooh Barbeito si sono scatenati nelle ultime ore con un ballo super sexy pubblicato sul profilo Instagram della modella. Il calciatore mostra alcuni passi di danza, la modella è bellissima ed il look mette in mostra le forme da capogiro. Il VIDEO in poco tempo ha trovato l’apprezzamento dei follower, sono stati tantissimi i like ed i commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.