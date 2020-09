La “Bella Italia” sbanca Amsterdam e mostra i denti: prestazione super, decide Barella [FOTO]

Una vittoria importante. Una vittoria meritata. L’Italia sbanca Amsterdam nella seconda gara di Nations League battendo l’Olanda di misura con un gol di Barella a ridosso del primo tempo. La gara è dominata e, addirittura, lo 0-1 stretto. Ma la squadra c’è e convince.

La partita. E’ la solita Italia spumeggiante, l’Italia di Mancini, quella che siamo stati abituati a vedere. A differenza della sfida con la Bosnia, l’Olanda prova a giocare e non si copre, lasciando spazi alla manovra azzurra. Che è fluida. C’è palleggio, ci sono le verticalizzazioni, c’è il pressing alto, la squadra è corta e non lascia respirare gli avversari. E così esce fuori un gran primo tempo, dove si produce e crea tanto e le occasioni non mancano. Poi, in pochi minuti, la preoccupazione prima della gioia. Zaniolo si fa male e lascia il campo per Kean e Barella conclude di testa una splendida azione partita dai piedi di Spinazzola e passata da quelli di Jorginho e Insigne. Nella ripresa, come normale che fosse, le energie iniziano a venir meno per Insigne (che va vicino al raddoppio) e compagni, soprattutto dall’ora in poi. Ma l’Italia resiste, comincia a giocare all’italiana e porta a casa il risultato. Compattezza difensiva, concentrazione, ordine e contropiede, con Kean che sfiora il gol nel finale prima del forcing di Van Dijk e compagni, che negli ultimi minuti gioca da centravanti. In alto la FOTOGALLERY del match, in basso le PAGELLE della nostra redazione.