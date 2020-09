Olanda-Italia 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Locatelli mister personalità, Volarumma blinda la porta [FOTO]

Olanda-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Ottima prestazione per l’Italia, la squadra di Mancini ha fatto vedere importanti progressi rispetto alla sfida contro la Bosnia. Successo contro l’Olanda, un avversario fortissimo e che non ha bisogno di presentazioni. Inizio positivo per gli azzurri, il più pericoloso è Immobile, il tiro a giro esce di poco fuori. Alla fine del primo tempo succede di tutto, primo l’infortunio di Zaniolo, poi il gol di Barella con un perfetto inserimento. Nella ripresa Donnarumma blinda la porta con un grande intervento, finisce 0-1. Ecco le pagelle di CalcioWeb.

Olanda (4-3-3):

Cillessen 7; Hateboer 6,5, Veltman 5,5, van Dijk 6,5, Ake 5,5; de Roon 5, de Jong 6, van de Beek 5,5; Wijnaldum 6,5, Depay 6, Promes 5.

(dal 57′ Bergwijn S. 5.5)

(dal 70′ Dumfries D. 6)

(dall’81’ de Jong s.v.)

Italia (4-3-3):

Donnarumma voto 6.5: Miracoloso sul bolide di van de Beek. Si conferma sempre molto attento ed uno dei migliori portieri: VOLARUMMA.

D’Ambrosio voto 6: il terzino dell’Inter non ha entusiasmato, non sono mancate le difficoltà contro gli attaccanti dell’Olanda. L’ammonizione dopo pochi minuti lo condiziona, ma nel finale salva un gol che sembra fatto: DAI DUE VOLTI.

Bonucci voto 6.5: l’Olanda non dà punti di riferimento in attacco, il centrale della Juventus si conferma molto sicuro. E’ il regista arretrato: QUALITA‘.

Chiellini voto 6: non è ancora nella migliore condizione fisica e si vede, sbaglia subito un retropassaggio. Per il resto è sicuro. BENTORNATO.

Spinazzola voto 7: che partita per il calciatore della Roma, sulla fascia non si ferma mai ed anche in fase difensiva è bravissimo: TRENO.

Barella voto 7.5: è il centrocampista che ci prova di più con gli inserimenti, sblocca il risultato e si conferma sempre pericolosissimo: MISTER INSERIMENTO‘.

Jorginho voto 6: prova a gestire il centrocampo e si fa sentire e dare il pallone. Ci prova poco con il tiro, un fondamentale da migliorare: GEOMETRA.

Locatelli voto 7: partita niente male per il centrocampista del Sassuolo. Bene in fase di interdizione, gioca con coraggio: PERSONALITA‘.

Zaniolo voto 6.5: non dà punti di riferimento agli avversari, sfiora il gol con una grande rovesciata. Poi lascia il campo per infortunio: SPERIAMO BENE…

Immobile voto 7: non trova il gol, ma fa un grandissimo lavoro per la squadra. Sfiora la rete con un tiro a giro, serve l’assist per Barella.

Insigne voto 7.5: che gara per il calciatore del Napoli. Era in ballottaggio con Kean, la scelta si è confermata vincente: TROTTOLA.

(dal 42′ Kean 5.5)

(dall’81’ Cristante s.v.)

(dall’89’ Chiesa s.v.)