Atalanta-Sassuolo 4-1, le pagelle di CalcioWeb: calcio nuovo, Dea vecchia [FOTO]

Atalanta-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Calcio nuovo, Atalanta vecchia. Se c’era curiosità di capire quale fosse la condizione dell’undici di Gasperini (che di norma è sempre andata a mille in campo) dopo tre mesi di divano, ecco la risposta: non è cambiato granché. A dispetto dei primi minuti shock, con qualche errore in fase di disimpegno e un Sassuolo due volte vicino al vantaggio, Zapata e company prendono la scena e si divertono come al solito. Sblocca Djimsiti, raddoppia Gomez ma glielo annullano (molti dubbi), poi Zapata, autogol Bourabia e ancora Zapata nella ripresa. Male il Sassuolo dietro, ma davanti più volte impensierisce Gollini, bravo a respingere la qualunque. Tranne in pieno recupero quando Bourabia insacca su punizione. Finisce 4-1. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 7; Caldara 6.5, Djimsiti 7.5 (86′ Toloi sv), Palomino 6.5, Hateboer 6.5, Freuler 6.5 (69′ Malinovsky 6), De Roon 6.5, Gosens 7.5 (69′ Castagne 6); Gomez 7 (88′ Colley sv), Pasalic 7; Zapata 7.5 (69′ Muriel 6).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 4.5 (46′ Muldur 5), Peluso 5, Marlon 4.5 (69′ Magnani 6), Kyriakopoulos 5; Locatelli 5 (76′ Obiang 5), Bourabia 6; Berardi 5.5 (61′ Djuricic 6), Defrel 6, Boga 6 (61′ Haraslin 6); Caputo 5.