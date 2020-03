Panchina Fiorentina, difficile la conferma di Iachini: 6 nomi per il sostituto

PANCHINA FIORENTINA – I campionati sono fermi per l’emergenza Coronavirus, c’è ancora incertezza sulla ripresa dei tornei. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità del rinvio di 12 mesi degli Europei, provvedimento necessario per permettere di completare la stagione per campionati, Champions ed Europa League. I club di Serie A si muovono comunque per il futuro, con l’obiettivo di anticipare i tempi considerando il momento di pausa. Sono in corso valutazioni in casa Fiorentina, al momento è difficile prevedere la conferma dell’allenatore Iachini, nonostante il buon percorso dell’ex Palermo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sono ben 6 i profili valutati per il sostituto, dal sogno proibito Pochettino fino alla soluzione italiana De Zerbi. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i tecnici valutati per la prossima panchina della Fiorentina.