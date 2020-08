Panchina Juventus: “valutazioni in corso”, il borsino degli allenatori. 7 soluzioni in caso di addio con Sarri

Valutazioni in corso. Sono ore già calde in casa Juventus, il club bianconero è deluso dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Lione e l’allenatore Maurizio Sarri rischia seriamente l’esonero. La vittoria dello scudetto può non bastare per salvare la panchina, il percorso in Europa è stato troppo deludente. Non superare il turno contro il Lione è un brutto colpo per la dirigenza, contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico con i francesi che sono stati costretti a fermarsi dopo la sospensione della Ligue 1. La Juventus, invece, aveva sulle gambe tante partite ufficiali e non è riuscita a sfruttare il vantaggio. E’ vero che l’arbitro ha condizionato nettamente la sfida, ma non può essere una giustificazione. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Sarri ed il ribaltone è da prendere seriamente in considerazione. Tanti i nomi valutati per il futuro, ecco il borsino.

ZIDANE – E’ il preferito di Andrea Agnelli. E’ reduce dalla vittoria della Liga sulla panchina del Real Madrid, ma proprio ieri è stato eliminato in Champions dal Manchester City. Conosce l’ambiente bianconero e ha dimostrato di essere un vincente in Europa, quello che manca alla Juventus. C’è un problema, è legato al club spagnolo ma potrebbe anche chiedere di essere liberato, la Juventus è sempre stato un sogno. Anche per mentalità può adattarsi al progetto della Vecchia Signora.

SIMONE INZAGHI – E’ il profilo italiano più interessante. L’ultimo campionato sulla panchina della Lazio non è passato inosservato, ma è seguito ormai da tempo. Ci sarebbero stati dei contatti, l’accordo con il tecnico non sarebbe un problema. L’ostacolo è ancora una volta Claudio Lotito, il tecnico è legato da un altro anno di contratto e deve chiedere di essere liberato prima di poter firmare per la Juve.

POCHETTINO – E’ una soluzione che stuzzica, ma non mancano i punti interrogativi. L’ultima stagione con il Tottenham non è stata entusiasmante ed in più sarebbe da valutare l’impatto con il calcio italiano. Il problema in questo caso è rappresentato dall’elevato ingaggio.

SPALLETTI – Non è una soluzione da sottovalutare. L’ex Inter continua a far parte dei pensieri della Juventus, è uno degli allenatori italiani più importanti. Non piace tanto dal punto di vista comunicativo, ma da quello tecnico è un nome al vaglio della Juventus. E non è finita, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le altre soluzioni.