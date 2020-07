Panchina Roma, Fonseca trema: c’è già il successore? Tutti i nomi sul taccuino [FOTO]

Panchina Roma – Momento non semplice in casa giallorossa. Sembra (anzi è) una storia vista e rivista, già vissuta a quelle latitudini. Una buona partenza, poi i problemi, extra campo e che si ripercuotono sul terreno di gioco. L’ambiente si sfalda, i tifosi si arrabbiano, la società rimane assente e la squadra annaspa. A pagare? Il “povero” allenatore. L’anno scorso fu Di Francesco, quest’anno è Fonseca. E pensare che solo qualche anno fa il club sfiorava la finale di Champions League.

Ma torniamo alla panchina. Specifichiamo, Fonseca non ha (ancora) pagato. Al momento è saldamente in panchina, con tanto di fiducia da parte di Pallotta (“Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto”). E ci mancherebbe. In teoria sarebbe l’ultima delle cause di tutti questi problemi. Ma, si sa, nel calcio tutto dipende dai risultati e si fa poco a cambiare idea. Proprio per questo, fondamentali potrebbero essere le prossime due sfide per il tecnico – Parma e Brescia – per mettere al sicuro la qualificazione alla Coppa. Sperando, magari, in qualche miracolo in Europa League che garantirebbe la Champions ed introiti maggiori.

In caso contrario, però, cambio di proprietà o meno, potrebbe essere a rischio il futuro dell’allenatore portoghese. E si fanno già avanti i rumors tra ritorni di fiamma, nomi affascinanti e qualche scommessa. Vediamoli tutti nella FOTOGALLERY in alto.