Panchina Sampdoria, la reazione dei tifosi dopo l’accordo con Ranieri [FOTO]

PANCHINA SAMPDORIA – Svolta in casa Sampdoria per la panchina. Inizio veramente difficile di stagione per il club blucerchiato, appena 3 punti conquistati in sette partite frutto di sei sconfitte ed una sola vittoria, dopo il ko in trasferta contro il Verona il presidente Ferrero ha silurato l’allenatore Eusebio Di Francesco, una scelta che è sembrata inevitabile nonostante le qualità dell’ex Roma. Il primo nome valutato dalla Sampdoria per il sostituto è stato da subito quello di Gennaro Gattuso, l’ex Milan ha deciso però di non sposare il progetto blucerchiato. Nel frattempo sono circolati i nomi di De Biasi e Iachini ma l’alternativa principale è sempre stato Ranieri. Nella giornata di ieri un primo incontro, trovato l’accordo dal punto di vista tecnico non ancora quello economico, oggi il nuovo incontro e la definitiva fumata bianca. Manca solo l’ufficialità. Nel frattempo è arrivata la reazione da parte dei tifosi della Sampdoria e non solo, sfoglia la fotogallery in alto per tutte le immagini.