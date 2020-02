Panchina Torino, è Longo il sostituto di Mazzarri: come cambia l’11 per svoltare la stagione [FOTO]

PANCHINA TORINO – Ormai non ci sono più dubbi, sarà Moreno Longo il prossimo allenatore del Torino. Momento veramente negativo per la squadra granata, le ultime prestazioni sono state da dimenticare. Dopo un buon inizio di stagione gli uomini di Mazzarri hanno perso fiducia, la contestazione da parte dei tifosi nei confronti di presidente e allenatore ha fatto il resto. Ennesima figuraccia nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, bruttissima sconfitta contro il Lecce, 4-0 il risultato finale che lascia pochi dubbi sulla partita disputata dal Torino. Al fischio finale è andato in scena un confronto tra allenatore e dirigenza, è stato di fatto comunicato l’esonero di Walter Mazzarri. La squadra è sembrata spenta e non in grado di reagire, sono stati questi i principali motivi che hanno portato al cambio di tecnico. Subito individuato il sostituto, si tratta di Moreno Longo, ex calciatore e tecnico della Primavera proprio granata. L’allenatore è pronto a rescindere il contratto con il Frosinone e firmare quello nuovo fino al 30 giugno. Longo può portare ad alcune varianti dal punto di vista tattico, sfoglia la fotogallery in alto con il possibile 11.