Paola Saulino senza freni: “Insigne non lo mette dentro nemmeno quando chiava” [VIDEO]

Nella serata di ieri si è conclusa la diciottesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con la vittoria dell’Inter che ha sbancato il campo del Napoli, 1-3 il risultato finale. Continua la marcia della squadra di Antonio Conte che guida la classifica con la Juventus, stagione sempre più sorprendete per i nerazzurri che si candidano ad essere protagonisti fino al termine della stagione. Continua il momento difficile invece per il Napoli nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore ha collezionato una sola vittoria e due sconfitte e la squadra rischia di crollare in classifica. Tanto lavoro per l’attaccante Insigne che però non è stato lucido in fase realizzativa, clamoroso l’errore nel primo tempo. Si è scatenata la tifosa Paola Saulino che attraverso un video sexy ha dichiarato ironicamente: “Insigne non lo mette dentro nemmeno quando chiava”. In basso ecco il video.