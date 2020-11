Paola Saulino si conferma senza freni. E’ diventata famosa nel mondo social grazie a video ad alto tasso erotico, adesso continua ad infiammare il web. “Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso”. E’ quanto dichiarato in un’intervista a la Radiazza di Gianni Simioli, su Radio Marte. “Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su. Più dura il lockdown, più la cifra sale. Cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su YouTube. Oppure impiegare questo tempo per leggere e imparare”.

Poi gli aggiornamenti: “Per ora ho ricevuto una buona proposta da mezzo milione di euro… ma non mi accontento, voglio 1 milione, chi vuole ascoltare tutti i giorni a tutte le ore un “mettilo Dentro”? Rilancia, la Maestra Paolina aspetta un bel Fallaccio milionario. Alza l’asticella”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.