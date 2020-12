Paolo Brosio è stato un concorrente del Grande Fratello Vip, è rimasto poco tempo all’interno della casa più spiata d’Italia, ma ha portato tantissimi motivi di discussione, anche per la relazione con la fidanzata Maria Laura De Vitis. In primo luogo ha affrontato l’argomento del Coronavirus, il giornalista ha dovuto affrontare la malattia, i primi giorni sono stati durissimi, poi non ha avvertito più sintomi ma i tamponi continuavano a risultare positivi. Poi è stato eliminato dalla casa in un verdetto che può essere considerato a sorpresa, Paolo Brosio era una personalità forte e sarebbe stato un sicuro protagonista.

La fidanzata di Paolo Brosio

Si è discusso molto anche sulla relazione amorosa di Paolo Brosio, la compagna è una ragazza di 22 anni, quindi molto più giovane. I due si sono conosciuti in estate e la diretta interessata ha confermato di aver avuto anche dei rapporti intimi. Sono circolate anche voci di presunti tradimenti, notizie di gossip che non sono state confermate dai diretti interessati. A Pomeriggio Cinque Brosio ha parlato del sesso con la fidanzata: “all’inizio tra noi è scoppiata una passione molto forte, adesso stiamo riflettendo. Sono affari miei se faccio sesso con la mia fidanzata. Tra noi un profondo legame, faremo l’albero di Natale insieme”.

