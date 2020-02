“Paradiso Atalanta”, “Beati atalantini”: la stampa italiana esalta così l’impresa degli uomini di Gasperini

Serata magica. Indimenticabile. Non ci sono più aggettivi per descrivere l’Atalanta, la squadra di Gasperini adesso incanta anche in Europa e si conferma una mina vagante per la Champions League. I nerazzurri ormai giocano a meraviglia, ma a cambiare è stata anche la mentalità. Non c’è più paura nemmeno al cospetto di squadre superiori dal punto di vista dell’esperienza. E’ successo anche ieri contro un avversario forte e ben più importante per storia del club italiano: il Valencia. Il risultato di 4-1 sembra avvicinare alla qualificazione, ma non bisogna sottovalutare la gara di ritorno. L’ambiente sarà caldissimo. Ma per il momento è il momento di godersi una partita storica, è arrivata la reazione da parte della stampa italiana. “Paradiso Atalanta”, scrive TuttoSport, “Beati atalantini”, la risposta del ‘Corriere dello Sport’. “Divina Dea”, è invece la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’. In alto la fotogallery con tutti i titoli.