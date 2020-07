Parma-Atalanta 1-2, le pagelle di CalcioWeb: il Papu Gomez ‘pennella’ il gol della vittoria, super Kulusevski

Parma-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Due talenti sono stati protagonisti nella prima partita della 37esima giornata del campionato di Serie A: Kulusevski e Malinovskyi. Poi il colpo del campione: il Papu Gomez. Grandi emozioni nell’anticipo, si sono affrontate Parma e Atalanta. La squadra di Gasperini si conferma in grandissima forma e come una delle squadre più forti del torneo, gli uomini di D’Aversa sono, invece, altalenanti e anche oggi l’hanno dimostrato. Buona partenza per i padroni di casa, occasioni da una parte e dall’altra ma nulla di concreto. Il Parma passa in vantaggio nel primo tempo con il solito gol di Kulusevski. Nella ripresa l’Atalanta mette in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico e la ribalta prima con una punizione di Malinovskyi e nel finale con una magia del Papu Gomez. Finisce 1-2. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Parma-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 5.5, Dermaku 6.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6.5 (dall’83’ Pezzella s.v.); Kucka 5.5, Kurtic 5.5, Barillà 6 (dall’83’ Iacoponi s.v.); Kulusevski 8, Gervinho 6.5 (dal 67′ Karamoh 5.5), Caprari 6 (dal 79′ Siligardi s.v.).

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6.5; Sutalo 4.5, Caldara 6 (dal 60′ Muriel 6), Palomino 6 (dal 36′ Hateboer 6.5); Castagne 6, De Roon 5.5, Freuler 5.5, Gosens 6; Pasalic 5.5 (dal 46′ Malinovskyi 7), A. Gomez 7.5 (dall’85’ Tameze s.v.); D. Zapata 6.