Parma-Atalanta 2-5, le pagelle: dominio dei nerazzurri, la Champions è più vicina

L’Atalanta continua la marcia verso la Champions League, altra prestazione incoraggiante per la squadra di Gasperini che ha avuto la meglio del già retrocesso Parma. La sfida non è stata mai in discussione, voti positivi per la squadra ospite: è quanto emerso anche dalle pagelle. I nerazzurri controllano già dai primi minuti e passano in vantaggio dopo appena 12 minuti, il marcatore è stato Malinovskyi. La squadra di D’Aversa non è in grado di reagire e non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. L’Atalanta controlla nel secondo tempo e trova anche il gol del raddoppio con Pessina. Nel finale gli ospiti si avvicinano al tris in diverse occasioni. Finisce 2-5, in rete anche Muriel (doppietta), Brunetta, Sohm e Miranchuk. L’Atalanta si avvicina sempre di più all’obiettivo Champions League.

Parma-Atalanta, le pagelle

PARMA (4-3-3): Sepe 5.5; Busi 6, Bruno Alves 5.5, Osorio 5.5, Gagliolo 5 (80′ Conti); Grassi 5 (61′ Valenti 6), Sohm 6, Kurtic 5; Gervinho 5.5 (61′ Pellé 6), Cornelius 5 (76′ Brunetta 7), Kucka 6 (77′ Camara 6). Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Palomino 6.5, Romero 6, Djimsiti 6.5; Maehle 5.5, De Roon 6, Freuler 6.5 (76′ Pasalic 6.5), Gosens 6.5 (68′ Hateboer 6); Malinovskyi 6 (58′ Miranchuk 6.5), Ilicic 6.5 (46′ Pessina 7); Zapata 6 (46′ Muriel 8). Allenatore: Gasperini.