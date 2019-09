Parma-Cagliari 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Ceppitelli difensore goleador [FOTO]

Parma-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Tra i tre match delle 15 di questa domenica di Serie A, anche quello del Tardini tra emiliani e sardi, che si è appena concluso. I ragazzi di D’Aversa alla ricerca del bis dopo la vittoria di domenica scorsa, quelli di Maran che ancora non hanno ottenuto neanche un punto, sprecando malamente due match di fila consecutivi (sconfitte contro Brescia e Cagliari). Rossoblu comunque anche molto sfortunati per via dei numerosi infortuni che stanno decimando la rosa. Dopo Cragno e Pavoletti, si è infatti fermata anche l’altra stella della squadra: Radja Nainggolan. Ecco le pagelle della sfida. In alto la FOTOGALLERY.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Gagliolo 4.5; Hernani 5.5, Brugman 5.5 (74′ Pezzella sv), Barillà 6.5; Kulusevski 5.5, Inglese 5.5 (74′ Cornelius sv), Gervinho 5.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Pisacane 6.5 (69′ Klavan 6), Ceppitelli 8, Pellegrini 6 (64′ Lykogiannis 6); Rog 6.5 (83′ Ionita sv), Cigarini 7, Nandez 6; Castro 6.5; Joao Pedro 7, Simeone 7.