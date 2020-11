Parma-Fiorentina 0-0, le pagelle di CalcioWeb: vince la noia, le due squadre confermano le difficoltà [FOTO]

Parma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio l’anticipo serale valido per la settima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate due squadre che hanno dimostrato di essere in difficoltà: Parma e Fiorentina. E’ stato uno scontro per la salvezza che si è concluso a reti inviolate, 0-0 il risultato finale che ha messo in mostra tutti i problemi sia dal punto di vista organizzativo che tattico. L’inizio di partita è di marca ospite, la squadra di Iachini prova a tenere il pallino del gioco, ci riesce bene ma senza essere pericolosa in fase realizzativa. Nella ripresa gli uomini di Liverani provano a giocare con più coraggio ma le occasioni da gol sono veramente poche. I cambi di Karamoh, Cutrone e Bonaventura danno un pò più di imprevedibilità, ma il punteggio non si sblocca. Finisce 0-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma (3-5-2) Sepe 6; Osorio 6.5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5; Grassi 6, Kucka 5.5, Hernani 5.5, Kurtic 5.5, Pezzella 6; Inglese 5, Gervinho 5.5. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Balogh, Scozzarella, Karamoh 6.5, Brugman, Laurini, Cyprien, Sohm 6, Valenti, Brunetta s.v., Nicolussi Caviglia. Allenatore: Liverani.

Fiorentina (3-5-2) Dragowski 6, Caceres 6, Milenkovic 6.5, Igor 6; Venuti 6, Amrabat 6, Pulgar, 6 Castrovilli 6.5, Biraghi 6.5; Kouamé 5, Ribery 6. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Bonaventura s.v., Duncan, Vlahovic, Saponara, Lirola 6, Barreca, Ponsi, Cutrone 6. Allenatore: Iachini.