Parma-Fiorentina 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Pulgar “rigoroso”, l’attacco ducale è spuntato [FOTO]

Parma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – La Fiorentina sbanca Parma e si guadagna una grossa fetta si salvezza. Altra sconfitta per la squadra di D’Aversa. Primo tempo giocato ottimamente dalla Fiorentina, che si difende bene e sfrutta i calci di rigore. Al minuto 12 Venuti va vicino al gol della domenica con una gran conclusione che si stampa contro la traversa. Il primo penalty arriva al 18 per il fallo di Gagliolo. Pulgar è perfetto dagli undici metri. Il Parma ha l’occasione per il pareggio ma Gagliolo, di testa, manda alto sopra la traversa. Poco dopo arriva il secondo rigore per la viola: il VAR richiama Abisso per un fallo di mano di Darmian. Dal dischetto sempre Pulgar e stesso esito. Anche nella ripresa è la tecnologia a farla da padrone: nuovo check al VAR e calcio di rigore per il Parma. Kucka accorcia le distanze. Bruno Alves sfiora il pari con un gran calcio di punizione al 57′. Cutrone si divora il gol dell’1-3 tutto solo davanti a Sepe. L’assalto finale dei ducali non serve. In alto la FOTOGALLERY.

Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 6.5, Alves 6, Gagliolo 5 (74′ Pezzella 5.5); Kucka 6.5, Brugman 6 (74′ Grassi 6), Kurtic 6; Kulusevski 5.5 (82′ Silgardi sv), Gervinho 5 (85′ Sprocati sv), Karamoh 5.5 (46′ Cornelius 5.5).

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Igor 6; Venuti 7 (46′ Lirola 6), Benassi 6 (45’+4′ Castrovilli 6.5), Pulgar 7.5, Duncan 6.5, Dalbert 6 (86′ Sottil sv); Ribery 6 (66′ Chiesa 6.5), Cutrone 5.5 (87′ Ceccherini sv).