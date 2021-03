Parma-Genoa 1-2, le pagelle di CalcioWeb: magia di Pellé in rovesciata, poi Scamacca ribalta tutto

E’ andato in archivio lo scontro salvezza valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Genoa. Non sono mancate le emozioni e le indicazioni per evitare la retrocessione, in particolar modo grandissimo gol di Pellé e prestazione super di Scamacca: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida è stata dai due volti, nel primo tempo meglio la squadra di D’Aversa che passa in vantaggio con una rovesciata di Pellè, l’attaccante è tornato grande protagonista. Nella ripresa sale in cattedra un altro attaccante: è Scamacca l’uomo del match, il calciatore ha messo a segno una doppietta. Il Parma ci prova ma non riesce a raggiungere il pareggio. Finisce 1-2, scatto del Genoa che sale a quota 31 punti, il Parma fermo a 19. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 6, Osorio 5.5, Bani 5.5, Pezzella 5.5; Kurtic 6, Brugman 5.5, Kucka 6.5; Man 5.5, Pellè 7.5, Karamoh 5.5. All.: D’Aversa. A disposizione: Colombi, Gagliolo 6, Grassi, Laurini, Zirkzee s.v., Cyprien, Alves, Hernani s.v., Mihaila 5.5, Dierckx, Brunetta, Busi s.v..

Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Masiello 6.5, Radovanovic 5.5, Criscito 5.5; Zappacosta 6.5, Badelj 5.5, Strootman 6.5, Zajc 6, Czyborra 6; Destro 6, Shomurodov 5.5. All.: Ballardini. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Scamacca 9, Behrami 6, Biraschi 6, Ghiglione, Pandev, Melegoni 6, Pjaca, Rovella s.v..