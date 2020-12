Tutto facile per la Juventus nell’anticipo serale della 13esima giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le grandi emozioni: molto bene la squadra di Andrea Pirlo come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri hanno convinto nell’arco dei 90 minuti, gli ospiti si sono confermati pericolosi in attacco e concreti anche in fase difensiva. La sfida è già in archivio dopo 26 minuti, le rete sono state realizzate da Kulusevski e Cristiano Ronaldo, in entrambe le occasioni decisivo il lavoro di Alvaro Morata. La squadra di Liverani non è in giornata e nella ripresa la Vecchia Signora trova il tris ancora con il portoghese. Nel finale la chiude Morata con un colpo di testa. Finisce 0-4, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma-Juventus, le pagelle di CalcioWebù

Parma (4-3-1-2) Sepe 6; Iacoponi 5.5, Osorio 5.5, Bruno Alves 5, Gagliolo 5; Hernani 6, Sohm 5, Kurtic 6; Kucka 5.5; Cornelius 5, Gervinho 5.5. A disp.: Colombi, Balogh, Karamoh 5.5, Brugman s.v., Dezi, Cyprien 5.5, Valenti, Ricci, Brunetta, Camara, Busi 5.5, Inglese 6.

Juventus (4-4-2): Buffon 6.5; Danilo 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6.5; Kulusevski 6.5, McKennie 6.5, Bentancur 7, Ramsey 6.5; Morata 8, Ronaldo 8. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado 6, Chiesa s.v., Rabiot, Bernardeschi 6.5, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova 6.