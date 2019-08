Parma-Juventus 0-1, bianconeri ok con il minimo sforzo: decide Chiellini [FOTO]

Parma-Juventus live – Si è concluso il primo match valido per la prima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Juventus, partita non bellissima quella tra le due squadre ma alla fine è uscita la maggiore qualità della squadra di Maurizio Sarri, finisce 0-1 grazie ad una rete in mischia da parte del difensore Giorgio Chiellini, risultato giusto per quanto visto in campo. Solo qualche individualità per il Parma che però nel complesso non è stato mai pericoloso, solo l’assalto nel finale. La Juventus inizia con il piede giusto il campionato e con i primi tre punti, la squadra di D’Aversa dovrà conquistare la salvezza davanti al pubblico amico. In alto la fotogallery del match.

90′ – Il risultato non cambia più, vittoria 0-1 per la Juventus contro il Parma.

65′ – Gran tiro dalla lunga di Higuain, Sepe respinge con i pugni.

53′ – La Juventus continua a fare la partita, il Parma prova a pungere in contropiede.

45′ – Si va all’intervallo, Juventus in vantaggio.

34′ – GOL CRISTIANO RONALDO, PRODEZZA DEL PORTOGHESE MA RETE ANNULLATA PER FUORIGIOCO.

28′ – Clamorosa occasione per la Juventus, Cristiano Ronaldo vicino al raddoppio.

20′ – GOL CHIELLINI, RETE IN MISCHIA PER IL DIFENSORE DELLA JUVENTUS.

13′ – Risposta del Parma con Inglese, si salva la Juventus.

11′ – Pericolosissimo Cristiano Ronaldo, Juventus ad un passo dal vantaggio.

6′ – La Juventus ci prova con tiri da lontano prima con Costa e poi con Ronaldo.

1′ – PARTITI!

FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte definitive dei tecnici per la prima assoluta della Serie A 2019-2020.

PARMA: Sepe, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Brugman, Hernani, Barillà, Gervinho, Inglese, Kulusevski.

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.