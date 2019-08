Parma-Juventus 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ottimo Chiellini [FOTO]

Parma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, esordio in trasferta per i campioni d’Italia in carica della Juventus che sono scesi in campo nella contro il Parma, match che alla vigilia poteva essere considerata insidiosa. La squadra bianconera ha fatto valere la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, dal primo minuto in campo Gonzalo Higuain invece di Dybala, ottima partita per il Pipita che si candida ad essere un’arma in più. Bene anche il centrocampo con Pjanic bravo a gestire l’azione in ripartenza e con gli altri centrocampisti pronti ad inserirsi, bene anche Cristiano Ronaldo con qualche tiro dalla distanza. Per il Parma qualche individualità ma nel complesso la squadra di D’Aversa non è stata mai pericolosa. La partita termine sul risultato di 0-1, decide un gol di Chiellini in mischia, in alto la fotogallery.

PARMA: Sepe 5.5, Laurini 5.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5.5, Brugman 6 (dal 77′ Grassi 5.5), Hernani 6, Barillà 5.5 (dall’85’ Karamoh s.v.), Gervinho 6, Inglese 6, Kulusevski 5.5 (dal 57′ Siligardi 5.5).

JUVENTUS: Szczesny 6, De Sciglio 6, Bonucci 6, Chiellini 7, Alex Sandro 6.5, Khedira 6 (dal 63′ Rabiot 5), Pjanic 6.5, Matuidi 6, Douglas Costa 7 (Dal 71′ Cuadrado 6), Higuain 6.5 (dall’83’ Bernardeschi s.v.), Ronaldo 6.