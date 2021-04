Parma-Milan 1-3, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Pioli si conferma al secondo posto, espulso Ibrahimovic

Si è concluso il match della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Milan che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Ingenua l’espulsione di Ibrahimovic: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate della redazione di CalcioWeb. L’inizio di partita è molto positivo per la squadra di Stefano Pioli che mette in mostra le maggiori qualità dal punto di vista tecnico. I rossoneri passano in vantaggio con un gran gol realizzato da Rebic. Il raddoppio al 44′ con il centrocampista Kessie. Nel secondo tempo rosso per Ibrahimovic che protesta con l’arbitro, Milan in 10. Il Parma torna in partita con la rete di Gagliolo. Nel finale la chiude Leao per il definitivo 1-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma-Milan, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Conti 6, Bani 5, Gagliolo 5.5, Pezzella 6; Kucka 6, Hernani 5, Kurtić 5.5; Man 5.5, Pellé 6, Gervinho 5.5. A disp.: Colombi; Bruno Alves, Busi 6, Dierckx, Laurini, Osorio, Valenti; Brugman, Camara, Grassi 6, Traoré 5; Cornelius 6. All.: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Kalulu 6, Kjær 5.5, Tomori 6, Hernández 6.5; Bennacer 6, Kessie 6.5; Saelemaekers 6, Çalhanoğlu 6.5, Rebić 7; Ibrahimović 4. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot 6.5, Gabbia s.v.; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić s.v., Meïte 6, Tonali; Leão 6.5, Mandžukić. All.: Pioli