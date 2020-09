Parma-Napoli 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Gattuso riparte da Mertens e Insigne, male Iacoponi [FOTO]

Parma-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Buona la prima per il Napoli di Gattuso. I partenopei battono il Parma al ‘Tardini’ grazie alle reti di Mertens e Insigne. Primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa la partita cambia: Gattuso si affida all’esplosività di Osimhen e il nigeriano entra in tutte le azioni pericolose degli azzurri. Mertens apre il piatto e fa 0-1 sull’errore di Iacoponi. Insigne fa le prove colpendo un palo da fuori area, poi trova il raddoppio. Pochi spunti da parte degli emiliani, che si affidano a qualche sporadica accelerata del neo-entrato Karamoh nel finale, ma la squadra di Liverani è troppo timida. In alto la FOTOGALLERY.

Parma-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-1-2): Sepe 6; Darmian 5.5, Bruno Alves 5.5, Iacoponi 4.5, Pezzella 5.5; Hernani 5, Brugman 5 (69′ Dezi 5.5), Grassi 5 (90′ Siligardi sv); Kucka 6; Cornelius 5.5, Inglese 5 (69′ Karamoh 6.5).

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 6; Fabian Ruiz 5.5 (84′ Elmas sv), Demme 6 (62′ Osimhen 6.5), Zielinski 5.5 (88′ Lobotka sv); Lozano 6.5 (84′ Politano sv), Mertens 7, Insigne 7.