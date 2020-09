Parma-Napoli, i tifosi tornano allo stadio: in 1000 al ‘Tardini’ [FOTO]

Stadi aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. E’ quanto stabilito nelle ultime ore. E il ‘Tardini’ di Parma fa da apripista alla nuova ordinanza. Mascherine obbligatorie, distanziamento fisico da rispettare e norme di ingresso molto rigide, ma è un primo passo verso una parvenza di normalità. Inizia quindi con il pubblico allo stadio l’era americana del club, con Krause Group che ha acquistato il 90% delle quote. In alto la FOTOGALLERY con i tifosi del Parma e il neo-presidente.