Parma-Roma 2-0, le pagelle di CalcioWeb: impresa per D’Aversa, è ancora in corsa per la salvezza

Il Parma crede ancora nella salvezza nonostante il distacco in classifica, la prestazione della Roma non è stata all’altezza ed il club giallorosso non si è confermato dopo la bellissima partita in Europa League, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi si sono dimostrati in difficoltà dal punto di vista fisico, il Parma invece ha giocato con coraggio ed i frutti si sono visti già dai primi minuti. La partita si sblocca dopo 9 minuti, è l’attaccante Mihaila a siglare la rete del vantaggio. La squadra di Fonseca ci prova, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa è Hernani su calcio di rigore a chiudere i conti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce sul punteggio di 2-0. Il Parma sale a quota 19 punti, la Roma ferma a 50. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Conti 6, Osorio 6.5, Pezzella 7, Bani 6.5; Hernani 7, Brugman 7, Kurtic 6; Man 7, Pellé 6.5, Mihaila 7.5. A disposizione: Colombi, Grassi 6, Karamoh s.v., Laurini s.v., Zirkzee 6, Cyprien, Sohm, Zagaritis, Bruno Alves, Dierckx, Brunetta, Busi. All.: D’Aversa.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 5.5, Ibanez 5, Kumbulla 5.5; Bruno Peres 5.5, Villar 5.5, Pellegrini 6, Spinazzola 6; El Shaarawy 5.5, Pedro 5.5; Dzeko 5. A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Cristante 6, Santon, Reynolds 6, Fazio, Borja Mayoral s.v., Pastore, Carles Perez 6, Diawara s.v., Calafiori. All.: Fonseca.