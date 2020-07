Parma-Sampdoria 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella eterno, Bonazzoli è il futuro [FOTO]

Parma-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Come spesso è successo al ritorno in campo dopo il lockdown, le partite regalano ribaltoni nell’arco dei 90 minuti. E’ successo anche nella sfida tra Parma e Sampdoria, nel primo tempo molto meglio la squadra di D’Aversa, nel secondo tempo la reazione degli uomini di Ranieri. Dominio in avvio dei padroni di casa che trovano un uno-due micidiale, apre Gervinho, il raddoppio è sfortunato per la Samp con un autogol di Bereszynski. Nella ripresa la musica cambia e i blucerchiati ribaltano tutto. Chabot riapre la gara con un colpo di testa, gran gol di Quagliarella per il 2-2 e poi serve Bonazzoli per il 2-3 definitivo. Sampdoria praticamente salva a quota 41 punti, Parma fermo a 40. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Parma (4-3-3) Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 6, Gagliolo 6 (dal 79′ Siligardi s.v.), Pezzella 6.5; Hernani 6.5 (dal 63′ Barillà 6), Brugman 6, Kurtic 5 (dal 77′ Dermaku s.v.); Kulusevski 6.5, Caprari 6.5 (dal 63′ Inglese 5.5), Gervinho 7 (dall’82’ Karamoh s.v.).

Sampdoria (4-4-2) Audero 6.5; Bereszynski 4.5, Yoshida 5.5, Chabot 6.5, Murru 5.5; DePaoli 6 (dal 46′ Maroni 6), Thorsby 6.5, Ekdal 6, Jankto 6.5; Ramirez 6 (dal 46′ Bonazzoli 7.5), Quagliarella 8 (dal 91′ Gabbiadini s.v.).